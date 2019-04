¡On fire! Duván Zapata brindó una asistencia, marcó un golazo y le ganó el duelo a David Ospina

Maravillosa temporada para el delantero cafetero. Desde su llegada al Atalanta respondió con goles y se convirtió en el gran referente de área. Prueba de ello son sus espectaculares números con dicha camiseta. No en vano, varios piden a gritos su convocatoria a la Selección Colombia. (Encuentre más abajo el Video del gol y asistencia de Duván Zapata en Napoli VS Atalanta Jornada 33 de la Serie A)

En esta ocasión, viajó a Napoli para continuar con su racha goleadora. Allí, midió fuerzas contra el guardameta cafetero, David Ospina, a quien le ganó el duelo. Y es que, a pesar de que los locales se pusieron en ventaja con un tanto de Dries Mertens, la visita reaccionó.

En primera instancia, Duván Zapata igualó el marcador a los 69 minutos del compromiso. Y no se detendrían ahí. Posteriormente, tras una gran jugada del delantero colombiano, asistió a Mario Pašalić para el 1-2 definitivo.

Con esa anotación, Duván llegó a los 21 goles en la temporada, igualando la línea de Krzysztof Piątek, superando a Cristiano Ronaldo y ubicándose segundo en la tabla de artilleros a tan solo uno del líder, Fabio Quagliarella.

Atalanta is the italian Ajax:

a goal at Napoli with whole building-up starting from OWN box, and with a defender replacing goalkeeper that perform as fullback! pic.twitter.com/srEtPMRrk6

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 22, 2019