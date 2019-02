¡De no creer! La policía desplegó un operativo para sancionar a un vendedor de empanadas

Particular situación se presentó en el barrio San Patricio, al norte de Bogotá. Allí, un grupo de policías arribó al sector para reprender y multar a un hombre que vendía empanadas. Así lo relató Santiago Lancheros, el directamente implicado y afectado por dicha decisión, ante los micrófonos de Blu Radio.

“A nadie le estoy haciendo mal. Llevaba 20 minutos en la zona, cuando alguien, una señora que nos hostiga y nos perjudica, llamó a la Policía. Yo solo me estoy ganando el sustento de mi familia. La ganancia de una empanada y un tinto es el sustento y educación de mis hijos. Tengo 66 años y no causo mal a nadie. Pueden averiguar mi hoja de vida, está totalmente limpia. No entiendo por qué la persecución de la venta de una empanada. Los delincuentes están sueltos”

Lo cierto es que, ahora deberá pagar una multa de $800.000. Eso sí, el vendedor aseguró que no sabe cómo hará para saldar dicha deuda. Y es que, en un buen día, gana entre $33.000 y $42.000.

Por último, se conoció que en las últimas horas se han llevado a cabo más operativos. De hecho, el pasado 18 de febrero retiraron a una señora que llevaba cerca de 20 años vendiendo empanadas en el sector.

