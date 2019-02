"Mamita, no lo haga por favor, no me quiero morir": detalles de la tragedia en Ibagué

La historia de la mujer que se lanzó de un puente con su hijo conmocionó al país entero.

Pese a las súplicas de la policía y de equipos de socorro, Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años, saltó del puente La Variante con su pequeño, de 10 años.

Detalles de la mujer que se quitó la vida con su hijo en Ibagué

Semana revelo detalles de la historia.

El medio de comunicación habló con numerosas fuentes, consultó las autoridades y contrastó todo lo que se ha dicho hasta la fecha para concluir que el caso de Jessi Paola se debió a un cuadro clínico de depresión severa, fomentado por una decepción amorosa y una crisis económica.

Semana también resaltó los instantes previos a la tragedia:

"Mamita, no lo haga por favor, no me quiero morir, dele la mano a los policías que la quieren ayudar”, le decía el pequeño mientras acariciaba el rostro de su confundida madre y la consentía con besos de súplica.

También se conoció que Jessi Paola explicó a los policías, una sicóloga y un bombero, lo que la llevó a tomar la fatídica decisión.

“Ya no puedo más, tengo muchos problemas económicos y sentimentales; todos me dieron la espalda. Tuve que vender mi ‘motico’ para darle de comer a mi hijo” , repetía la mujer.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: