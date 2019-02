¿Por qué millones están perdiendo seguidores en Instagram?

Usuarios de Instagram de todo el mundo, desde celebridades, influencers y deportistas; hasta usuarios comunes, despertaron este miércoles con una crisis en sus cuentas: tienen menos seguidores que los habituales.

La "crisis" se extiende de lado a lado debido a un nuevo cambio. Aún no se conoce la magnitud exacta de sus consecuencias, pero hay quienes reportan haber perdido desde cientos de miles de seguidores, hasta millones.

¿Qué sucedió? De acuerdo con Instagram,simplemente se trató de "un problema" que provocó "un cambio" en el número de seguidores de "algunas cuentas".

"Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible", finaliza el breve tuit.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019