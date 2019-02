Los padres del bebé eran venezolanos, y estaban felices porque este viernes cumplía cinco meses de nacido.

Los hechos ocurrieron en un jardín infantil del distrito, ubicado en la localidad de Bosa.

El niño había sido dado de alta en el hospital de esa localidad, luego de permanecer internado desde el pasado lunes.

Hay dos versiones en el caso. La primera es del Distrito, que asegura que el niño estaba enfermo desde el pasado lunes, hecho que fue notificado a su madre. Ella lo trasladó al Hospital de Bosa donde permaneció hasta el miércoles en la noche cuando fue dado de alta.

La Secretaría de Integración Social confirmó en un cominicado que el bebé "ayer retornó tras haber sido dado de alta y presentó complicaciones pasado el mediodía. De manera inmediata, se llamó a la ambulancia. Los paramédicos al llegar indicaron que el niño ya había fallecido”.

Sin embargo, la versión de la madre es diferente.

La mujer dijo a Blu Radio que el pequeño había tenido una picadura en el mentóny que por eso estuvo en la clínica. Se lo recibieron en el jardín con el compromiso de que ella misma fuera a aplicarle los medicamentos.

A las 10:30 de la mañana la madre fue hasta el jardín para aplicar dichas medicinas y estuvo jugando con él. Se fue y unas horas después, pasadas las 2:30 p.m la llamaron del jardín. Ella asegura que subió y encontró al bebé morado en un mesón y le dijeron que habá fallecido hacía 15 minutos.

"El médico de la ambulancia me dijo a mí, me encerró en un cuarto y me dijo que cuando había llegado él, ya no podía hacerle la maniobra de resucitarlo porque ya estaba muerto y que cuando llegó, el niño ya debía tener una hora al menos de muerto”, sostuvo Graciela Taveras, madre del menor.

Por su parte, el Distrito confirmó que está a la espera del dictamen de Medicina Legal para esclarecer los hechos en los que falleció el pequeño.

Investigan la muerte de un bebé en un jardín infantil de Bogotá