Corte Interamericana de Derechos Humanos niega medidas cautelares a Gustavo Petro

Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos negó las medidas cautelares que pidió Gustavo Petro en una demanda. La CIDH rechazó el argumento del senador, quien aseguró que el Estado trata de destituirlo. Las medidas cautelares buscaban detener las sanciones impuestas por la destitución a la Alcaldía de Bogotá que adelantó Alejandro Ordóñez.

El excandidato presidencial demandó asegurando que el Estado, a través de Ordóñez, había buscado su destitución por las supuestas irregularidades y a los fallos en el contrato de basuras de Aguas de Bogotá.

También destacó la multa que le impuso el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por la reducción en el cambio de modelo de tarifas del SITP. Ambas actuaciones se dieron durante la alcaldía de Petro, e incluso lo llevaron a estar 15 días fuera del Palacio Liévano.

El auto de la Corte asegura que Gustavo Petro no demostró que su curul en el senado estuviera en riesgo. "el tribunal no ha sido informado si alguna de las decisiones adoptadas o alguno de los procedimientos instituidos en este momento en su contra tiene la virtualidad de generar su destitución, pues no consta que ésta pueda ser oficiosamente ordenada o que sea un efecto automático de tales decisiones", dice el documento publicado por Blu Radio.

"Además, en este momento no existe investigación alguna, ni proceso penal en curso, en su contra por el delito de elección ilícita de candidatos, situación que, por otra parte, no correspondería al caso en estudio por haber sido objeto de designación y no por elección popular", añade.

