SOS por el río Cauca: alertan posible riesgo de desaparición del fluvial

Un hashtag se ha convertido en tendencia en las últimas horas. Se trata de #SOSRíoCauca, con el que alertan sobre el riesgo de desaparición del río.

Con el cierre de otra compuerta en Hidroituango la empresa EPM aseguró que disminuirá el nivel del río.

Este hecho alertó a la comunidad y generó una reacción en la gente, en redes sociales.

Modesto Portilla Gamboa, docente de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, fue consultado sobre esta decisión de EPM. El profesor señaló que con el cierre de esta compuerta el agua abajo del muro disminuirá en un 50%. Esto generará un impacto ambiental "tremendo".

“Mientras el agua del embalse empieza a subir hasta el vertedero, en ese rango de tiempo de dos o tres días, el cause del río Cauca del muro hacia abajo se va a secar y quedará un lodazal”, dijo.

Estos argumentos son los que han usado en redes sociales para asegurar que el río podría morir.

#SOSRioCauca El dinero no da agua, no da vida, los billetes no se beben, el agua si.

