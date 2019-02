Deportivo Cali perdió varios jugadores, pero no quiere perder ante Huila

El inicio del 2019 para el conjunto vallecaucano llenó de ilusión y no era para menos. En la primera fecha se impusieron 2-0 sobre Atlético Bucaramanga, exponiendo un buen juego. Sin embargo, en la última presentación contra Jaguares dejaron varias dudas. Allí, perdieron 1-0 con gol de Harrison Mojica. Razón por la cual, las críticas no se hicieron esperar. (El link para Ver Gratis Deportivo Cali VS Atlético Huila Liga Águila EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Las salidas de Nicolás Benedetti, Kevin Balanta y Jeison Angulo dejaron a más de uno boquiabierto. Y es que, el Deportivo Cali perdió a tres de sus piezas claves, quienes eran fundamentales en el funcionamiento. Por eso, la hinchada y de seguro el cuerpo técnico esperan que se contraten hombres que estén a la altura y llenen dichos vacíos en cancha.

Lo realizado por Juan Ignacio Dinenno llama la atención. El atacante argentino se estrenó con dos tantos. No obstante, es necesario un acompañante que mejore su rendimiento. Por eso, los directivos de la escuadra azucarera fueron por un nombre de peso. Féiver Mercado llega como el flamante refuerzo proveniente del Cortuluá. Así lo expresó el presidente, Juan Fernando Mejía.

“Ya hay un acuerdo con Cortuluá. Haremos proceso de ingreso del jugador a la institución”

Asimismo, Ignacio Martán, propietario del cuadro tulueño, hizo énfasis en que las ofertas por Mercado no se hicieron esperar. Defensa y Justicia, Independiente Medellín, Equidad, Independiente Santa Fe y clubes de Israel mostraron interés, pero nada se concretó.

Ver Gratis Deportivo Cali VS Atlético Huila Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 2 de febrero

Hora: 5:30 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)