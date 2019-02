"Cálmate mi amor": la nueva modalidad de secuestro a mujeres y jóvenes en las calles

Muchos son los que se abstienen de intervenir en peleas entre parejas en las calles. Solo cuando hay violencia, las personas suelen poner cuidado a estos puntos, pero si no ven algo que puede ser, más allá de lo normal, no intervienen.

Esta indiferencia es el combustible para los delincuentes, secuestradores y criminales, que han encontrado que una de las formas más efectivas de lograr su cometido y secuestrar mujeres es aparentar ser su pareja sentimental.

Esta táctica la han llamado "cálmate mi amor" y consiste en que los hombres toman a mujeres desprevenidas e indefensas en las calles o lugares públicos, las abrazan y cuando la mujer intenta soltarse para huir, los delincuentes utilizan esa frase.

Cuando los espectadores de la "pelea" notan que es entre personas conocidas se desentienden de los hechos por considerarlos "problemas de pareja" y con esto, fácilmente los secuestradores se quitan las miradas de encima.

La táctica se ha hecho muy famosa en Ciudad de México, en donde varias mujeres se han dedicado a mostrar cómo opera el asunto.

El modo con el que los delincuentes cuentan es que intentan hacer quedar a las mujeres como "locas", "paranoicas", con frases como "amor, no hagas show", "¡mira! Qué vergüenza. Todos nos están mirando", o la más preocupante, porque suele alejar a las personas de la víctima "Amor, me estás haciendo quedar como un delincuente, como un secuestrador. No seas así".

Lo importante es que esta modalidad se puede prevenir y si usted es testigo de una situación similar, puede identificarla a tiempo.

Si se encuentra con una situación similar, lo primero que debe saber es que es muy importante prestarle atención a la posible víctima. Así asuma que es una pelea de pareja, comprenda que nadie puede obligar a otra persona de forma violenta a irse de un lugar determinado. Pregunte al hombre o compañera por datos específicos de la posible víctima, nombre, celular, apellido. No abandone a la víctima hasta que esta se sienta segura y confiada. Determine buscar a las autoridades para establecer si se trata de un posible secuestro. si hay policía de por medio, es más fácil que un delincuente desista.

Si usted es víctima de la modalidad:

Si nota que nadie le pone atención a sus reclamos grite palabras como "incendio', 'fuego', 'terremoto', 'secuestro', 'violación'. La razón es que estas palabras llaman la atención de las personas y pueden hacer desistir a un secuestrador. Abrace a una persona en la calle y no la suelte. La dinámica consiste en que sea usted quien no deje a su posible salvavidas. Insista en que la gente le pregunte a sus secuestrador por sus datos personales e intente que llamen a un familiar.