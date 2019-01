La razón por la que Fajardo no va a marchar contra el fiscal se volvió polémica

Nuevamente Sergio Fajardo 'moja' prensa en el país. Primero porque a pesar de haber asegurado que no volvía a ser candidato a la Presidencia del país, luego de haber perdido las elecciones de 2018; segundo, por sus polémicas declaraciones.

El martes se llevó a cabo la manifestación contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en donde diversos sectores políticos solicitaron, nuevamente, la renuncia del jefe del ente invetigativo.

Congresistas como Angélica Lozano, Ángela Robledo, Inti Asprilla, María José Pizarro marcharon y sectores petristas hicieron presencia. Sin Embargo y como ya es costumbre, uno de los líderes de los movimientos alternativos no estuvo presente: Sergio Fajardo.

Luego de la polémica que generó su asistencia a la marcha liderada por el uribismo en contra del Eln, su ausencia en los movimientos estudiantiles que protestaron para mejorar la educación del país, una de sus bandera, ahora Fajardo cuenta porqué no marcha contra el fiscal

Según el político antioqueño, en una entrevista entregada al programa 'Voces de RCN", no marcha en contra de quienes lo investigan, pues los respeta mucho.

"Yo no iría al plantón donde le están pidiendo la renuncia al Fiscal porque respeto a quienes me han investigado. Es mi forma de ser", señaló el exgobernador de Antioquia.

Pues las críticas no se hicieron esperar, y muchos lo atacaron fuertemente.

👥 #EntrevistaVocesRCN | "Yo no iría al plantón donde le están pidiendo la renuncia al Fiscal @FiscaliaCol porque respeto a quienes me han investigado. Es mi forma de ser": @sergio_fajardo pic.twitter.com/5IMiodG1TQ

Ni todas mis ex que me han puesto cachos me han decepcionado tanto como haber votado por este tipo 😔

— 1000 de Pan (@1000dPan) January 30, 2019