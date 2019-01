Luego de la polémica suscitada por unos trinos de "injuria" y "censura" (según Dávila) escritos en la cuenta de Twitter de la directora del Centro Democrático contra la periodista, Nubia Stella Martínez escribió una carta ofreciendo disculpas a la comunicadora.

Dicha carta dice que el contenido de los mensajes “no corresponde a la verdad, ni refleja” lo que la directora del partido piensa de Dávila y plantea que fueron tomados los correctivos con la persona responsable de escribir los trinos, quien aparentemente sería el community manager.

Sin embargo, Dávila no parece estar muy contenta con las disculpas que le ofrecen, pues para ella no es sensato que Martínez no se atribuya la responsabilidad, y que tampoco identifique al supuesto responsable.

“No dice Nubia Stella Martínez, y no dice el Centro Democrático, quién es la persona con la cual ha tomado supuestamente decisiones y medidas conceptuales. Necesitamos saber el nombre del responsable”, comentó Dávila en su programa radial.

Y agregó: “Mientras ella no diga el nombre de una persona responsable, aquí estamos en las mismas. Es ella la responsable y ella está calumniando e injuriando. Pero, sobre todo, lo más grave, está censurado en su cuenta verificada, siendo la jefe del Centro Democrático, a un medio y a unos periodistas”.

Aquí el programa:

Vicky Dávila no quedó contenta con las disculpas de directora del Centro Democrático