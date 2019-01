"El Bolshói tiene algo para todos los gustos": Katya Novikova

El Bolshói le hace honor a su nombre, que literalmente significa "gran teatro". Esta compañía se convirtió en toda una institución de las artes rusas desde su fundación, en 1776, y muy pronto el mundo se contagió de la danza, la ópera y los escenarios del ballet teatral de los soviéticos. Algunas de estas funciones, como El Cascanueces, pueden verse en las pantallas de Cine Colombia el próximo 17 de febrero.

¿Qué representa el Bolshói para la cultura rusa?

El teatro Bolshói ya va por su temporada número 243, y a través de todos estos años ha logrado establecerse no solo como el teatro musical líder en Rusia, sino como una de las compañías de ópera y ballet a nivel mundial. Diría que muchos artistas sobresalientes han trabajado en el Bolshói, de hecho, los escenarios donde se presenta el espectáculo se han convertido en lugares que históricamente tienen una carga cultural importante.

En su opinión, ¿qué hace que el Bolshói sea un espectáculo tan especial?

Pienso que el Bolshói es especial por su tradición, su calidad de representación, además de su variedad de repertorio.

Aunque se moderniza, el Bolshói mantiene su faceta clásica de muchas formas, ¿cómo logran atraer a los públicos más jóvenes desde la institución?

La verdad, esto es algo que no nos ha costado trabajo como muchos pensarían. No ha sido difícil que los jóvenes se interesen por el Bolshói porque no solo van buscando piezas de vanguardia sino que también disfrutan honestamente las piezas clásicas que presentamos. También hacemos un enorme esfuerzo para que los shows sean algo a lo que puedan acceder desde el aspecto económico. Todos los días tenemos tiquetes muy baratos para estudiantes, y varias veces al año hacemos shows para jóvenes entre los 16 y 25 años donde las entradas cuestan no más de 20 euros (cerca de 70.000 pesos colombianos).

¿Cuál diría que es la concepción errada más común que las personas tienen sobre este espectáculo y sobre el ballet en general?

Pienso que las personas tienen una imagen muy idealizada en sus cabezas; visualizan lo que para ellos es el estilo clásico y los estilos imponentes. Por esta razón es muy difícil algunas veces persuadirlos para que entiendan que el fin del objeto en el arte de teatro no es un puntaje, ni su misma historia de creación, sino el show per se. Tienes que ver el show y luego sí juzgar por ti misma si te conmueve, o te gusta, o no. Tal como mencionaba antes, el repertorio es muy variado. Uno siempre puede encontrar algo que encaje con los gustos personales, sin importar si a uno le interesa más el arte clásico del siglo XX, el periodo neo clásico, o simplemente el arte más moderno.

¿Dónde visualiza el Bolshói dentro de algunos años?

El Bolshói seguirá siendo el teatro de ópera y ballet más grande del mundo. Ojalá continúe preservando siempre en alto el estilo clásico, sin dejar de enriquecer su repertorio con nuevas creaciones que provengan de los artistas más destacados que surjan en el mundo.

"El Bolshói tiene algo para todos los gustos": Katya Novikova

