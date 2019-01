Según Darcy Quinn, Juan Pablo Bieri sería nombrado en un cargo en el exterior después de dejar la RTVC.

Dice la panelista de Caracol Radio que Bieri no seguirá más la frente de la RTVC. EN su sección 'Los secretos de Darcy', recordó que desde la Casa de Nariño se dijo que "el Gobierno ha sido y será respetuoso de la libertad de expresión. Eso por encima de todo". Y que lo anterior tiene una sola lectura: "Juan Pablo Bieri no puede y no seguirá al frente de la televisión pública".

Se espera que este jueves Duque regrese al país y se pronuncie por lo sucedido. Pero dice Darcy Quinn que Bieri es una persona muy cercana a Duque y seguramente recibirá un nombramiento en el exterior.

En este link puede encontrar el audio.

También le puede interesar: