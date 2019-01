La polémica respuesta del gerente de la RTVC sobre el audio que lo incrimina

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció hoy que el gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Juan Pablo Bieri, ordenó censurar el programa "Los puros criollos" por las opiniones de su presentador, Santiago Rivas, sobre una ley impulsada por el Gobierno.

"Esto ocurrió poco después de que su presentador, Santiago Rivas, expresara en (la sección) La Pulla de El Espectador críticas frente al proyecto de ley de modernización TIC", detalló la FLIP en un comunicado.

Como prueba de ello, la fundación divulgó un audio de casi 14 minutos, grabado el 6 de diciembre pasado, en el que se escucha a Bieri ordenar retirar desde ese mismo día la emisión del programa y alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada, prevista para el horario central, para que estuviera al aire a las 02.00 hora local (07.00 GMT) a finales de marzo.

"Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos 3 de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe, digamos no tiene ni idea de lo que está diciendo, y segundo se está burlando del Estado", se escucha en una parte de la grabación.

En diciembre pasado, Rivas criticó en el videoblog de La Pulla, del diario El Espectador, un proyecto de ley de modernización del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Sin embrago, lo que muchos esperaron llegó de la mano de Juan Pablo Bieri. La respuesta sobre el escándalo es, quizás, más polémica que los mismos hechos, pues en vez de asumir su culpa, señaló que lo espiaron y que la Flip era cómplice de un ilícito.

Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales y sea @FLIP_org quien impulse esta clase de prácticas. #cualcensura — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

También señaló que era un delito, lo que indicó que muy seguramente tomará represalias de tipo judicial en contra de quien reveló el audio:

Le recomiendo a [email protected] @FLIP_org que repasen sus propios manuales. Grabar sin permiso es igual de grave a chuzar. Ambas son delito y lejos está de ser una prueba. #cualcensura pic.twitter.com/1SijYpxuWE — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019