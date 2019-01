La polémica que separa a Paloma Valencia y Álvaro Uribe por las elecciones

Una polémica se vive dentro del Centro Democrático, y en su centro se encuentra Paloma Valencia. Un audio de la senadora, filtrado en medio de una reunión con líderes del Tolima, causó serias fricciones. Entre otros, el propio jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, mostró su molestia por estas reuniones.

El motivo es un audio en el que Valencia se reúne con los líderes uribistas del Tolima, el pasado viernes. En este audio, se discuten las candidaturas del Centro Democrático para las elecciones de alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima. La senadora plantea la posibilidad de aliarse con el candidato liberal Guillermo Santos para la alcaldía de Ibagué.

Estos audios, divulgados por el portal Cambioin.com, cuentan con la presencia de Paloma Valencia, el diputado Milton Restrepo y el representante Ricardo Ferro. Según el portal, la idea sería desvincularse del candidato Carlos Edward Osorio. Este estaría involucrado en el escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales. Paloma habría propuesto desmarcarse de Osorio para que esto no afectara la imagen del expresidente Uribe.

Aún así, a Uribe no le gustó este audio, lo que provocó fricciones. El senador rechazó las menciones de Valencia con un tuit en el que, sin mencionarla, rechaza de plano la idea de coaliciones del Centro Democrático con otros partidos.

Por su parte, la senadora Valencia rechazó las filtraciones y a sus copartidarios que pasaron los audios. Aseguró que estas no están buscando definir candidaturas regionales, sino tantear alianzas.

Me parece muy triste que gente del @CeDemocratico filtren de mala fe un audio de la reunión, donde se ponía de ejemplo algún tipo de alianza que se pudiera hacer. No me he reunido con el ex senador Santos ni hemos tenido ninguna conversación al respecto.

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 22, 2019