¿Estará relacionado? Laura Gil se va de El Tiempo luego de publicar columna contra el Fiscal

Con sorpresa, así recibieron la noticia los lectores de la columnista. Laura Gil se va de El Tiempo luego de publicar columna contra el Fiscal.

"Siempre informada y con análisis brillantes", así la describió Daniel Coronell, uno de los tantos que lamentó a través de Twitter la salida de Laura Gil del periódico.

Ella misma fue quien informó que dejaría de publicar en El Tiempo sin aclarar los motivos.

"Buenos días. Me despido de mis lectores de El Tiempo y les agradezco su lealtad de tantos años que siguió ubicando a mi columna, premiada varias veces, entre las más leídas, según las métricas del mismo periódico. Acaba en un punto alto y no por falta de lectores", fueron sus palabras en la red social.

Sin embargo, más de uno asoció esta despedida con su más reciente columna, titulada El Fiscal. En dicho texto, publicado el pasado 20 de noviembre, Gil desglosa los escándalos que envuelven a Nestor Humberto Martínez. De paso, se une a miles de ciudadanos y le pide que renuncie.

"Es verdad que las renuncias no arreglan los problemas de fondo. Pero son necesarias en coyunturas críticas que ponen en riesgo las instituciones. Estamos ante una. Fiscal, ¡por favor, renuncie!", escribió en dicho texto.

Rapidamente, varios líderes de opinión cuestionaron su salida.

"Para @ELTIEMPO es difícil cubrir noticias donde está su dueño (Sarmiento) y un ex de su junta directiva (El Fiscal). La buena noticia era que columnas como ésta de @Lauraggils balanceaban en páginas de opinión es el reto de la redacción. La mala noticia es que su columna allí terminó", anotó Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

La periodista de Noticias Uno, Cecilia Orozco, cuestionó si las palabras de Laura Gil ya no gustaban a "la oficial". De paso, etiquetó las cuentas de El Espectador y Semana, como llamando la atención sobre el hecho.

"¿Y eso, Laura? ¿Quién y por qué tomó esa decisión? ¿Se trata de sus opiniones que no coinciden con las oficiales?".

"Como no habrá más columna, relean la penúltima por favor, que sigue teniendo vigencia", fueron las últimas palabras en la red de Laura Gil, quien no respondió los mensajes de Vaca ni de Orozco, al menos no de manera pública.

