Millonarios vs. Santa Fe: ¡Un duelo que de amistoso no tiene nada!

Independientemente del contexto, un clásico siempre se jugará a todo o nada y no es para menos. Sea amistoso, partido oficial, a nivel nacional o internacional, ganarle al histórico rival de patio es uno de los objetivos que cualquier club se plantea a principio de año. Por eso, Millonarios y Santa Fe no son la excepción y lo tienen bastante claro. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Millonarios VS Independiente Santa Fe Torneo FOX Sports EN VIVO ONLINE)

En el marco de la segunda fecha del Torneo Fox, cardenales y embajadores se verán las caras. Allí, no solo están en juego los tres puntos y la posibilidad de acercarse a la anhelada final, sino la pelea por el orgullo, tal y como sucede en cada uno de sus enfrentamientos. Razón por la cual, no guardase nada y dar lo mejor de sí será crucial.

A pesar de que tanto albiazules como leones vienen de ganar sus respectivos compromisos, las realidades son totalmente diferentes. Por un lado, los rojos apostaron a la continuidad y proceso de su director técnico, Guillermo Sanguinetti y así se vio reflejado en la cancha. Mientras que Millonarios contrató a un entrenador de experiencia y considerado por muchos de élite: Jorge Luis Pinto. De su mano esperan firmar un 2019 de ensueño.

Los más recientes choques entres estas dos escuadras favorecen ampliamente a Independiente Santa Fe. Basta con recodar el duro golpe de autoridad de los cardenales al eliminar en octavos de final de la Copa Sudamericana a los embajadores. Asimismo, en la jornada 19 de la Liga Águila 2-2018, no solo golearon 3-0 a los entonces dirigidos por Miguel Ángel Russo, sino que además clasificaron a los playoffs y pusieron punto final a la ilusión albiazul.

Es así como los hombres de Pinto sueñan con revertir dicha situación y entregarle una alegría a su hinchada. En su primera presentación se observaron varios puntos altos como Wuilker Faríñez, Felipe Banguero, Jhon Duque y Macalister Silva. Sin embargo, más de uno quedó en deuda como fue el caso de Roberto Ovelar. De hecho, el bajo rendimiento del paraguayo prendió las alarmas de cara a una urgente contratación de un centro delantero que reemplace a Ayron del Valle. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Millonarios VS Independiente Santa Fe Torneo FOX Sports EN VIVO ONLINE)

Las esperanzas de gran parte de la afición azul están depositadas en el mágico mediocampo. Santiago Montoya, Cristian Marrugo, César Carrillo, David Macalister Silva y Jhon Duque son nombres que, sin lugar a dudas, prometen. Eso sí, en el compromiso contra Atlético Nacional dejaron más dudas que certezas. Razón por la cual, esta será la oportunidad perfecta para reivindicarse y demostrar que están a la altura de la institución.

La otra cara de la moneda la expuso el expreso rojo. Geovani Banguera, Fainer Torijano, Andrés Pérez y Johan Arango dejaron claro que, a pesar de ser nuevos en la plantilla, quieren hacerse con un lugar en el once inicial. Asimismo, Omar Pérez, en su anhelado regreso a ‘casa’ y con todas las miradas puestas en él, no desentonó a lo largo de los 30 minutos que disputó.

Sin embargo, Santa Fe no solo se conformó con los experimentados futbolistas que arribaron para este año. Una de las más grandes apuestas de los leones gira en torno a la cantera. Arturo Boyacá arribó a las toldas capitalinas y tiene como objetivo promover juveniles al primer equipo. Así quedó en evidencia con Juan Sebastián Pedroza, quien a sus 19 años fue una de las figuras en el pasado partido ante América de Cali. Por eso, se espera que siga sumando minutos en cancha y que, incluso, el estratega Sanguinetti le brinde la oportunidad a nuevas promesas.

Ver Gratis Millonarios VS Independiente Santa Fe Torneo FOX Sports EN VIVO ONLINE

Día: 15 de enero

Hora: 7:00pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)