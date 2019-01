Escandaloso caso de "usted no sabe quién soy yo" sacude Pereira

Año nuevo, problemas viejos. La irresponsabilidad y prepotencia de cientos de personas se volvió a ver en este 2019. En esta oportunidad, sucedió en Pereira. Un hombre en un parqueadero explotó de manera reprobable contra dos vigilantes en un caso de "usted no sabe quién soy yo". Todo, porque el personal de seguridad le pedía que acomodara bien su vehículo.

El caso fue denunciado por un usuario de Twitter, quien grabó todo en video. El responsable del caso de "usted no sabe quién soy yo" estaba estacionando un vehículo de manera irregular en un conjunto cerrado. Los vigilantes le advirtieron que el vehículo estaba mal estacionado.

Esta solicitud sentó mal al hombre, de camiseta blanca. Aparentemente, el hombre era conductor de un "doctor", quien andaba con tres invitados. Y así se lo hizo saber a los celadores.

"Si uno anda en un carro de estos no es cualquier lagaña de mico, como si fuera el mensajero de Servientrega”, dijo el responsable. Así mismo, esgrimió un argumento de 'cultura' y terminó tirando varios billetes a los vigilantes de manera ruidosa.

"Yo tengo con qué pagar el parqueadero. Sean decentes, sean gente y uno hasta les da la [insulto] propina. No me humillen, me siento humillado", dijo el hombre.

El video del caso de "usted no sabe quién soy yo" se puede ver a continuación.