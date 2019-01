Empresa estadounidense premiará con 100 mil dólares a cualquiera que no use ningún celular por un año

En este concurso no se puede hablar de no usar“un” celular por un año. Esto no es que quiera decir que sí se pueda estar con dos o tres celulares o sólo abstenerse del propio. Quiere decir que también se prohibe utilizar celulares ajenos, de amigos y familiares.

Estas son las cláusulas del contrato virtual que la empresa estadounidense “Vitamin Water” tiene con sus seguidores. Todo tras comenzar su extraño concurso que tiene a todos los habitantes de Estados Unidos de cabeza escribiendo las mejores razones para estar sin celular por un año.

these people could totally win our #nophoneforayear #contest. too bad they’re not real. but you are. and you’ve got 4 days left 🚫📱 visit https://t.co/RVTF0gytnv to enter. pic.twitter.com/zaRsvzQ5OV

— vitaminwater® (@vitaminwater) January 4, 2019