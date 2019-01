Así fue la novela de la muerte de alias 'Guacho'

El año inició con un nuevo título digno de los programas de medicina forense de los Estados Unidos, esta vez de la mano de la muerte de alias ‘Guacho’, el guerrillero conocido como el terror del sur del país y la frontera con Ecuador por ser líder de un resquicio de las Farc.

En una novela se convirtió su vida y muerte, pues varios interrogantes surgieron luego de que en medio de una operación militar, se le diera de baja.

La herida que no fue

El 15 de septiembre, en medio de uno de sus talleres ‘Construyendo País’, el presidente Iván Duque señaló que Walter Arizala de 27 años había sido herido y que estaban prontos a capturarlo en zona de Tumaco, Nariño.

Desde fuentes policiales y del Ejército se esparció la noticia de un ‘Guacho’ muerto e incluso se difundieron videos de un hombre muerto que no correspondía con el asesino del equipo periodístico del diario El Comercio.

En silencio, el Gobierno tuvo que admitir el error garrafal, que dejó un manto de duda sobre lo que era la operación militar más importante con la que arrancaba el mandato de Duque.

¿La muerte que sí fue?

Previo a las fiestas de Navidad y Fin de Año, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciara que ‘Guacho’ sí fue herido en septiembre, pero que un chaleco antibalas lo salvó de dos impactos de proyectiles en su espalda. Esa misma tarde del 21 de diciembre, Iván Duque, en reunión con alcaldes del país, relató la primera hazaña militar de su gobierno: cayó ‘Guacho’.

Con una fotografía filtrada a una periodista de la cadena radial Caracol Radio, se pudo ver el cuerpo de Walter Patricio Arizala Vernaza. De inmediato, las dudas corrieron por las redes sociales y la exclamación de muchos apuntó a decir que ese hombre no se parecía al ‘Guacho’ que presentó Noticias RCN, en una entrevista exclusiva para ese medio de comunicación.

Las dudas tras la muerte

El revuelo fue tal que el mismo presidente tuvo que salir a aclarar el porqué del color de la piel del fallecido criminal, su vestimenta y hasta su estado físico, que a muchos les causó controversia.

Sin embargo, el manto de dudas creció cuando en pasados días, Medicina Legal anunció que el cuerpo de ‘Guacho’ continuaba en sus instalaciones y que un hombre que se presentó como su padre no pudo llevarse el cuerpo para darle sepultura, pues su ADN no correspondía con el del hombre que se dedicó en su corta vida al narcotráfico, lavado de dinero y al secuestro y extorsión .

Con esto, como si se tratara de un capítulo de los más interesantes de un seriado dramático, se conoció que quien se consideró padre del criminal, no lo era biológicamente.

Sin embargo, el estupor llegó a opositores del Gobierno cuando la misma Medicina Legal, adscrita a la Fiscalía, reveló que el cuerpo no pertenecía a Walter Patricio Arizala Vernaza, sino a Luis Alfredo Pai Jímenez, que sería oriundo de Tumaco y no de Ecuador como se había dicho desde su aparición en el mundo del crimen. La Fiscalía explicó que se le dio este nombre, pues fue el que hallaron en una cédula en el levantamiento del cuerpo de quien no es Walter Arizala, sino Luis Pai.

¿El fin de la novela?

La Fiscalía, habría rastreado a la mujer que sería su madre y en cotejo de pruebas del ADN este sí corresponde, con lo que la mujer, oriunda de Esmeraldas, Ecuador dará sepultura al guerrillero que sembró terror en Nariño.