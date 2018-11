Habló el joven al que su mamá trató de sacar a correazos de la marcha estudiantil

Una imagen viral del paro estudiantil que ya lleva más de un mes se dio este jueves en Bucaramanga. Una madre fue vista dentro de la marcha tratando de ubicar a su hijo, correa en mano. La imagen llegó incluso a ser comentada por el senador Gustavo Petro, quien dijo que la madre era "fascista". Pero el joven que iba a ser víctima de los correazos no fue conocido… hasta ahora.

El joven se llama Juan Diego Reyes, estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Justamente, se hizo conocido a través de un portal estudiantil de Facebook llamado "EntreUIStadxs". El joven habló para el medio universitario con el fin de evitar de que los medios de comunicación lo busquen. Más bien, los convocó para que busquen al presidente Iván Duque.

"Me parece extraño que la noticia principal del país esté dirigiendo su atención en mí, cuando debe estar dirigida en lo que está ocurriendo en el país, el por qué el presidente no se quiere sentar a hablar con los estudiantes", dijo.

Sobre los correazos que su mamá le iba a dar, explicó la situación. "Yo entiendo que ella se preocupa mucho por mí… Como mujer 'arrecha' (brava) santandereana me pega una regañada muy fuerte, así que no me quedó otra. Uno puede no hacerle caso a las autoridades, pero a sí le tiene que hacer caso a la mamá, por eso decidí salir de la Universidad", narró.

Reyes utilizó su fama para convocar una nueva marcha "de correazos" el próximo 13 de noviembre.