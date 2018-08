Enigmático caso en San Antonio: joven youtuber lleva 13 días desaparecida y revelan misterioso cambio en su perfil de Facebook

Una misteriosa desaparición tiene consternado a San Antonio, luego que la joven de 21 años Camila Pizarro saliera hace 13 días de su casa con rumbo desconocido en la noche, sin conocerse rastro alguno de ella.

Según relató su padre a La Mañana de Chilevisión, "ella salió de su casa con dirección desconocida, nadie sabe de ella. Amigos, familiares, nadie tiene datos fijos para llegar a su paradero".

El hombre, identificado como Roberto, aseguró que no sabe porque la joven desapareció, agregando que tampoco sabe sobre qué pasó con su perfil de Facebook, luego que tanto la fotografía de su cuenta como la portada fueron cambiadas por imágenes de fondo negro.

"Ella salía, dormí, volvía a la casa, pero no había problema. Siempre estaba en contacto con nosotros. Pero 13 días, jamás. Es mucho tiempo. Nos afecta ver su Facebook, que en su foto de perfil no se vea su cara, nada", señaló.

Así se ve su perfil de Facebook.

Su abuela en tanto manifestó que Camila"estaba aquí en la casa con el ex pololo, estuvieron viendo tele toda la tarde. Él se fue y ella salió a eso de las 22:30. Volvió, subió a su pieza y salió de nuevo, de ahí no volvió más".

También se dio a conocer en el espacio las palabras de un joven que habría "salido" con la joven. "Pololos no éramos, mientras ella estaba con el ‘negro’ (ex pareja), como estaban mal en un tiempo, yo estuve metido en el medio. Hace un mes y medio que ya no no sé de ella", afirmó.

Además, acusó a los cercanos de Camila de no tener interés en dar con el paradero de ella. "Como que no les interesa. Hay algo raro, nadie quiere meterse en nada", expresó.

Cabe mencionar que el padre de la joven realizó hace unos días un llamado a través de Facebook para encontrar alguna pista que sirva para dar con el paradero de su hija.