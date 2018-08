Así puede desactivar los mensajes de texto de aplicaciones para domicilios

Una queja se ha hecho constante por estos días en el país. Las aplicaciones de domicilios como Rappi, Domicilios.com y Uber Eats han sido tendencia en redes sociales.

La razón es que el constante flujo de mensajes de texto que llegaban a los móviles de quienes tienen suscripción a estas plataformas, se volvió spam.

Pero no solo con los servicios de aplicaciones para domicilios, sino que los mensajes llegan de otros servicios como Claro, Movistar, Tigo y otros y operadores.

Yo doblo la oferta si logran que @MovistarCo también deje de mandar sus fastidiosos mensajes promocionales, acaso no se dan cuenta de que no me interesan para nada sus promociones?

— Ruputundo Peltrejo (Indigo) (@KoleRadioactivo) August 23, 2018