La verdad tras la noticia de que Duque quitará la prima de junio a los trabajadores

Pensamos, inocentemente, que las noticias falsas iban a parar con la elección del nuevo presidente de la República que se posesionará el próximo 7 de agosto, pero la realidad es que se han intensificado las informaciones falsas.

La más reciente y que ha causado caos en las redes sociales y pánico entre los trabajadores del país, radica en un artículo que señala que Iván Duque decidirá quitar una de las primas laborales a las que tenemos derecho los colombianos que trabajamos bajo la modalidad de contrato con prestaciones de ley y que sería la de junio.

Pues todo nació de esta publicación, según como lo informa Colombiacheck.com, que corresponde a un link que no lleva a ninguna página que esté habilitada en internet.

Pues esta publicación llegó en un momento en donde, recién electo, se empieza la especulación de cada uno de los mitos de las elecciones, pero la realidad es que no tiene ningún sustento.

Primero, la publicación no cuenta con un noticia, es una fachada de un sitio web que no es confiable, de un sitio que no existe en la web y además, nadie, desde la campaña de Duque ha señalado ninguna de estas propuestas en esta vía, lo que de inmediatamente manda esta noticia, a la caneca de la basura.