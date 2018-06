Reconocida aerolínea despidió a hombre que ingresó licor a estadio en el Mundial

El partido entre Colombia y Japón dejó toda clase de reacciones y comentarios. No es para menos. El resultado y nivel del equipo no fue el mejor. Sin embargo, se conoció una situación que dañó la imagen del país ante el mundo. Y es que, un grupo de personas ingresaron alcohol, camuflándolo en unos binoculares. Antes esto, los reproches no tardaron en surgir. Fue por eso esto que una reconocida aerolínea despidió a hombre que ingresó licor a estadio.

Cabe resaltar que, en cada uno de los estadios que se disputa la cita orbital está prohibido ingresar trago y fumar. Los aficionados están advertidos sobre el caso, pero al parecer no todos acatan las órdenes. De hecho, unos cuantos, como estos personajes lo toman con gracia. No en vano publicaron un video alardeando de lo hecho. Eso sí, se ganaron el reproche de todo un país.

Lo cierto es que el ‘jueguito’ les salió bastante caro. Este miércoles 20 de junio una reconocida aerolínea despidió a hombre que ingresó licor a estadio del Mundial. Dicha decisión la informó mediante un comunicado de prensa, siendo claro y contundente en cada palabra.

“Con respecto al comportamiento inadecuado de un colombiano en Rusia, les compartimos nuestra posición. Avianca Holdings rechaza todo tipo de actuaciones que vayan en contra vía de nuestros principios y valores como compañía. Por consiguiente hemos tomado la decisión de terminar el contrato de trabajo al empleado presente en el Mundial cuyo comportamiento violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista”

