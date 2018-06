Hombre que ofendió a japonesas en Rusia, pidió perdón

Luego de los hechos presentados en Rusia, en donde un colombiano incita a mujeres seguidoras de la selección japonesa de fútbol, que venció dos goles por uno a 'la Tricolor', a repetir unas groserías, que se convirtieron en ofensa y que terminaron indignando a todo el país.

Hablamos en exclusiva con Guillermo Cárdenas, el hombre de 40 años que grabó el video pidió disculpas a la opinión pública en general y aseguró que todo se dio por el momento de desasosiego tras la derrota de la selección Colombia y una broma "entre amigos" que no creyó que se saliera de sus manos.

"Buenas noche. Soy quien aparece en el video con unas mujeres japonesas. No es mi intención justificar mis acciones, pero quiero pedir disculpas públicas a las mujeres japonesas y al pueblo japonés que ofendí con tan desafortunados hechos. Nunca pretendí ofender, ni aprovecharme de las mujeres, fue en un momento de sentimientos encontrados y frustración por el resultado del partido. No fui yo quien hizo público el video, cometí un error más al enviarlo a algunos "amigos". Solo espero recibir el perdón de a quienes con mis actos ofendí. Amo mi país Colombia y esto me motivó, aún más a pedir excusas públicas.