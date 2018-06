Una de estas dos mujeres será la próxima primera dama de Colombia

#FelizDíaDeLaMadre. Las mujeres son ejemplo de resiliencia y amor. Hoy me siento muy afortunado de estar rodeado de tantas mujeres y madres que me acompañan en el camino de la construcción de un futuro para todos, con legalidad, equidad y emprendimiento #FelizDíaMamá #DíaDeLasMadres

A post shared by Iván Duque (@ivanduquemarquez) on May 13, 2018 at 2:37pm PDT