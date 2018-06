Esto haría Iván Duque en su primer día como Presidente, si gana las elecciones este domingo

Ya se sabe qué hará Iván Duque en su primer día como Presidente.

El candidato uribista a la Presidencia de Colombia, Iván Duque, aseguró que dedicará sus primeras acciones de gobierno, en caso de ganar las elecciones el próximo domingo, al archipiélago de San Andrés y a la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

"El 8 de agosto espero estar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Quiero ir con el equipo de Gobierno, quiero tomar una serie de decisiones", dijo en una entrevista con Caracol Radio sobre ese territorio situado en el mar Caribe.

El candidato agregó: "Al otro día estaré en (el municipio de) Tibú realizando el primer consejo de seguridad del Catatumbo", región azotada por la violencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes.

Duque, del partido Centro Democrático, es el favorito en las encuestas para ganar la Presidencia colombiana al izquierdista Gustavo Petro, y asumir el 7 de agosto como sucesor de Juan Manuel Santos.

En San Andrés, Duque aseguró que espera tomar decisiones relacionadas con mejorar la prestación del servicio de salud y la dotación de sus hospitales, afectados por una crisis, así como con "las actividades productivas" y la creación de una sede de la Universidad Nacional.

Sobre el litigio que Colombia y Nicaragua sostienen por la delimitación de sus aguas en el mar Caribe, donde está San Andrés, dijo que de ganar mantendrá la decisión del Gobierno actual de declarar inaplicable un fallo de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con el que el país centroamericano ganó territorio.

"A mí me parece que es consecuente la decisión que tomó el Gobierno de Colombia no solamente de no aceptar el fallo sino de decir que solamente se podrá resolver cualquier diferencia con Nicaragua a través de una aproximación bilateral", explicó Duque.

Sobre el Catatumbo, que es además una de las áreas con más cultivos de coca del país, el candidato dijo que si es elegido presidente liderará un consejo de seguridad el 9 de agosto en Tibú, uno de los municipios de la zona.

"Espero estar allá con todo el mando militar para mirar la situación de la región, mirar cómo vamos a detener esa injerencia del 'cartel de los soles' (de Venezuela) en esa región, mirar adicionalmente cómo vamos a mejorar las condiciones viales en esa región", aseveró Duque.

El Catatumbo es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y El Tarra.

