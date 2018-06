Pillaron a senador viendo las fotos de famosa presentadora colombiana en recinto de plenaria

El pasado martes fue un día de tensiones políticas en el país. En medio de la votación de la consulta anticorrupción que promovían las congresistas Angélica Lozano y Claudia López se vivieron varias grescas y el ambiente se tornó pesado entre las militantes de los 'Verdes' y el Centro Democrático.

Entre tanto 'boroló' uno de los asistentes a 'barras', el espacio designado para los ciudadanos que quieren asistir al Congreso, captó en unas fotografías al senador del Partido Centro Democrático, Jaime Amín mirando en su celular las fotos de algunas mujeres.

En medios de comunicación y páginas web vendieron la información como que el senador estaba viendo mujeres desnudas en plena votación de la consulta anticorrupción, pero luego de una indagación de PUBLIMETRO, logramos establecer que Amín no estaba viendo fotografías no apropiadas, sino el perfil de la presentadora del Desafío Súper Humanos, Catalina Aristizábal y una de sus más reciente publicación en su red social Instagram.

Pues hablamos con el senador Amín y en medio de las risas aseguró que este era un tema trivial y que no estaba "viendo mujeres en bola" y que, "además esto no fue en la consulta anticorrupción. Estoy casi seguro de que fue en uno de los recesos de una hora y 20 minutos de la Comisión Primera, porque estuvimos allí todo el día. Pero me parece un tema trivial. Ni estaba viendo fotos de mujeres "en bola", ni lo hice en medio de la votación", señaló el senador uribista.

Por otra parte, el senador aseguró que es un orgulloso admirador de la presentadora paisa del Canal Caracol "soy un gran admirador del talento y la belleza de esa actriz, modelo y presentadora colombiana 👍", señaló Amín a nuestro medio de comunicación.