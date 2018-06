No me quito la corona: Ozzy Osbourne

El ‘Padrino del Heavy Metal’ conversó con Metro sobre la música y su más reciente gira musical

¿Por qué decidiste hacer una gira de despedida? Y ni siquiera es la primera vez …

—Esta no es una gira de despedida. Decidí reducir la velocidad y pasar más tiempo con mi familia. Continuaré trabajando en música y dando conciertos de vez en cuando. Pero ya no habrá más giras mundiales. Decidimos llamarla “No More Tours 2”, ya que pensamos que era una referencia graciosa de mi gira de despedida de 1992.

¿Qué quieres decirles a tus fanáticos durante esta última gira mundial?

—Como dije antes, este no es el final. Solo no voy a recorrer el mundo por mucho tiempo.

Te llaman el ‘Padrino del Heavy Metal’. ¿Cómo cambió el género desde el comienzo de tu carrera?

—Empecé como un hermano mayor de heavy metal. Pero ahora, parece, la familia ha crecido significativamente, lo que permitió convertirme en su padrino. Es un gran honor para mí ser un miembro de esta familia.

¿Hay alguna persona a la que le puedas dar la corona del rey del heavy metal?

—No me quito la corona. Ese no es mi estilo.

¿Planeas lanzar un nuevo álbum?

—Tengo algunas canciones geniales e ideas listas para grabar. Pero necesitan estar cuidadosamente preparadas para esto.

Pronto celebrarás tu aniversario 70. ¿Cómo te sientes al respecto?

—Ahora pienso menos sobre mi muerte que en mis años más jóvenes. Por supuesto, no me puedo quejar de nada en mi vida. El mundo fue muy amable conmigo. Nadie es eterno, y hay cosas de las que me arrepiento, pero ya no puedo cambiar. Estoy sorprendido acerca de algunas de mis acciones en mi juventud y estoy agradecido por mi vida y mi familia.

Si los fanáticos te piden que hagas otra gira, ¿estarías de acuerdo?

—Si se trata de una gira mundial, me negaré.