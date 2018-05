¿Irá el voto en blanco en la segunda vuelta?

Desde el Consejo Nacional Electoral proponen quitar el voto en blanco en segunda vuelta para que los colombianos solo tengan dos opciones.

Armando Novoa, magistrado del CNE, fue quien presentó la propuesta a sus compañeros y dice que es una posibilidad y que no beneficiaría a ningún candidato.

Novoa recordó que en la Constitución no hay una norma que establezca la posibilidad en segunda vuelta.

“El artículo 190 de la Constitución establece que el voto en blanco es válido en primera vuelta, pero no en la segunda, en donde solamente se puede votar por los candidatos que hubieren obtenido la mayor votación”, dijo en Blu Radio.

Implicaciones de quitar el voto en blanco en segunda vuelta

Para el magistrado, dejar la opción en blanco amplía a tres los candidatos. El voto en blanco tiene el mismo tratamiento de un candidato y entonces en la segunda vuelta no se tendrían dos candidatos, sino tres candidatos”.

Por eso cree que, para evitar confusiones entre los colombianos, lo mejor sería quitarlo.

Agregó que esta decisión no beneficiaría ni a Iván Duque ni a Gustavo Petro.

“No soy amigo de Gustavo Petro. He sido cercano a Antonio Navarro y durante este todo este periodo he tratado de hacer mi gestión con la Constitución en la mano. No más faltaba que esa propuesta se interpretara como un golpe al voto en blanco o como un favor a determinado candidato”, manifestó.

