En estas zonas Easy Taxi está regalando donas a sus clientes

Dentro de poco repartiremos felicidad y mucho sabor a nuestros usuarios🍩🤤😍 #easytaxi #bogotá #colombia #taxi #taxis #movilidad #actividad #donuts #dona #felizmiércoles #hoyquiero #fun #divertido #happy #easy #easytaxi

A post shared by Easy Taxi Colombia (@easytaxicol) on May 23, 2018 at 3:24pm PDT