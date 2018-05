¡Ahora o nunca! LeBron James o Terry Roizer, Cleveland o Boston

Las finales de la NBA están concluyendo. Por un lado, los Golden State Warriors y Houston Rockets medirán fuerzas en un séptimo y decisivo duelo. Situación similar se vive en la otra llave. Allí, Cavaliers y Celtics también disputarán el encuentro clave, el cual definirá el primer finalista. (El link para Ver Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers EN VIVO ONLINE GRATIS Juego 7 lo encuentra más abajo)

En el compromiso pasado, la figura LeBron James dejó claro por qué es el referente del equipo. Y no solo eso, de igual manera, se echó a su escuadra al hombro y comandó una mítica remontada. De hecho, gracias a eso, le entregó una vida más a su conjunto que sueña con el título.

Lo preocupante del caso para los de Cleveland es que Boston tiene un registro de 10-0 como locales. Estas estadísticas, sin lugar a dudas, le dan cierta ventaja a los dirigidos por Brad Setevens. No es para menos. Contar con tales números y que la hinchada esté constantemente apoyando influirá bastante.

Sin embargo, no es lo único alarmante. El director técnico de la visita, Tyroon Lue, no podrá contar con una de sus estrellas. El socio ideal y habitual de LeBron, el jugador Kevin Love no estará en la cancha. El basquetbolista sufrió una conmoción cerebral, de la cual no se recuperó, obligándolo a ver todo desde afuera del terreno.

Ver Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers EN VIVO ONLINE GRATIS Juego 7

Día: 27 de mayo

Hora: 7:30 pm

Canal: ESPN Deportes (Haga clic acá para ver la señal online)