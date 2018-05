Petro reveló qué hará si no le venden las tierras de los azucareros y de Uribe

En medio de la polémica entrevista que el candidato del movimiento Colombia Humana brindó a Caracol Radio, en su franja matutina, se le preguntó por su propuesta de comprar grandes áreas de tierra, que se consideren improductivas.

Para contextualizar, Petro propuso comprar las tierras de los azucareros, en especial las de Ardila Lülle, dueño de los ingenioos de Incauca y ponerlas a producir de manera diferente.

Ante esto, para muchos fue un baldado de agua fría que comprometió parte de su propuesta en donde aseguraron que la verdadera intención de Petro era expropiar, pero el exalcalde siempre ha insistido en que no.

Pues en plena entrevista, de manera perspicaz e incluso desafiante, el panel de la emisora radial, conformado por Ericka Fontalvo, Darcy Quinn, Dario Arizmendi, Juan Lozano, preguntaron qué haría si estas personas no le venden las tierras.

-¿Le haría una propuesta a Uribe para comprarle su tierra del Uberrimo?

-Con mayor razón porque Ardila tiene tierras productivas, fértiles y productivas, y Uribe Vélez tiene tierras fértiles improductivas, es uno de los mayores latifundistas de tierras fértiles improductivas.

-¿Y no tiene ganado allá?

-Eso no es productividad, te voy a explicar. En tierras fértiles, un cultivo produce cinco puestos de trabajo por hectárea. El aguacate 2.5, el café 1.5. un puesto cada hectárea. Si usted tiene una 10.000 hectáreas Dario, en tierras fértiles, debería tener 2000 trabajadores. Si es un empresario capitalista… ¡no los tiene! Tener tres vacas en 10.000 hectáreas no es productivo, es feudalista.

-¿Y si no las vende, doctor? ¿Si no le vende Uribe o cualquier otro terrateniente?

-En el caso de tierras improductivas, siendo fértiles, de más de 500 hectáreas, López Pumarejo en el año 1936, trayendo una tesis japonesa, le entregó al país una propuesta que volvió ley; la ley 200 de tierras que ya no existe, pero que yo quiero restablecer. La ley que busca poner un alto impuesto predial, o de renta presuntiva, a las tierras fértiles de más de 500 hectáreas, que no sean productivas.

¿Cómo saber si son productivas o no? Pues con el criterio de "presente las constancias de sus las prestaciones sociales de sus trabajadores. ¿ah, que no hay?, ¿Ah, que son solo 10? ¿Cuántas presentaría Álvaro Uribe? Significa que no es productiva.

-Entonces ¿cómo se a compraría?, ¿bajo qué parámetros?

-La tasa del impuesto predial más alta. Porque tener tierra fértil improductiva es un crimen contra la humanidad. Va contra la Constitución del 91, tanto la reforma de 1936.

El candidato propone que si no le venden las tierras, este las gravara con el impuesto más alto, y que el valor por el que las compraría, sería con ayuda de una reforma al catastro rural.