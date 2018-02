La súplica de Uribe a sus seguidores en Twitter

Después de que se revelara un audio de una llamada de Uribe al ganadero Juan Guillermo Villegas, que está siendo usado por la Corte como prueba en contra del expresidente en un caso sobre falsos testigos, aseguró que la grabación no prueba algún delito.

Según el senador del Centro Democrático, en la grabación no se demuestra que haya cometido algún crimen y por eso le pidió a los colombianos que lo escucharan.

“Ciudadanos, escuchen los audios a las interceptaciones a mis llamadas, no he delinquido, he procurado desmontar la violencia moral de los narco terroristas, sus voceros y aliados. No a una segunda Venezuela. Ayúdennos a ganar”, dice el trino en el que explica, a través de un video, lo que sucedió.

“Qué bueno que los colombianos escuchen los audios a las interceptaciones de mis llamadas, para que se den cuenta que no he delinquido. Desde mi adolescencia he sufrido y combatido la violencia narcoterrorista”, se le oye decir en el video en el que finaliza diciendo: “Evitemos que Colombia sea una segunda Venezuela. Ciudadanos, apóyenos”.

Ciudadanos, escuchen los audios a las interceptaciones a mis llamadas, no he delinquido, he procurado desmontar la violencia moral de los narco terroristas, sus voceros y aliados. No a una segunda Venezuela. Ayúdennos a ganar pic.twitter.com/AWSDNIzpnJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 25, 2018

A la ciudadanía pido poner en consideración si en este otro audio hay delito alguno. pic.twitter.com/iPVLH0gq7g — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 25, 2018

