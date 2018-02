Critican en redes a candidato a la Cámara por hacer campaña con un “collar bomba”

Este es el candidato al que están criticando por hacer campaña con un collar bomba. Se trata de Jaime Restrepo, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia del partido Opción Ciudadana.

Él salió a las calles, junto a otra persona, con un collar bomba que recuerda el caso de Elvira Cortés, la mujer que murió en Chiquinquirá en el 2000 cuando se activó el explosivo que un grupo instaló en su cuello.

Durante años este caso fue un misterio porque inicialmente las Farc fueron sindicadas de este atroz hecho, pero meses después la Fiscalía descartó que la entonces guerrilla fuera la responsable.

Pero ahora, 18 años después, el político publicó la imagen con el collar bomba junto a una imagen que dice: “La derecha contra el socialismo castrochavista”.

Estas son algunas de las reacciones a la imagen:

No hay derecho a ser tan hijueputa en la vida. pic.twitter.com/Cn1Sbp98AX

— My name is Thunder⚡️ (@unamorsa) February 25, 2018