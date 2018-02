¿Fugas políticas en campaña de Sergio Fajardo a la Presidencia?

Cuando se consolidó la Coalición Colombia en a la que la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, y el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo renunciaron a sus aspiraciones presidenciales para apoyar la candidatura del independiente Sergio Fajardo. La opción de llegar a la Casa de Nariño se vio fortalecida al mezclar tres fuerzas políticas que acaparan gran parte del voto de opinión, de la crítica al establecimiento estatal, sumada a la gobernabilidad y experiencia en la administración pública que aporta el que fuera exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín.

La fuerza y las nuevas ideas calaron en muchos de los adultos jóvenes que buscaron apartarse de la polarización mediática y política que representó la elección de una de las opciones del plebiscito por la paz que propuso el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha representado la nueva lucha de los extremos. Los de centro interpretaron que al fin tenían una opción en Fajardo, que se ha alejado de las opciones más radicales del espectro político. Esto queda demostrado en la intención de voto de las encuestas presidenciales que desde enero se han convertido en aliadas del ‘fajardismo’.

Sin embargo, el ascenso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, uno de los candidatos que más se asemeja al caudillismo y a la figura única de un líder de masas, ha desplazado a Fajardo del primer lugar en las mediciones y le ha quitado adeptos a una coalición que parecía más fuerte.

¿La bomba Fajardo, López y Robledo se desinfla?

Una carta del 13 de febrero, en la que 13 ediles bogotanos del Polo pedían respeto por los procesos de apoyo a una coalición más amplia que lograra involucrar a Gustavo Petro y al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, desató pugnas internas por el apoyo de la ideología de izquierda de las colectividades verdes y amarillas al progresismo ‘petrista’, que ha desencadenado comentarios que atinan a que “a Fajardo se le está volteando la gente y se está adhiriendo a Petro”.

“Lo que pasó con los ediles no se puede llamar adhesión a la candidatura de Petro. Es un pronunciamiento que han hecho unos ediles que han manifestado su interés por participar en la consulta de Petro”, sostiene el presidente del Polo Democrático, el concejal Álvaro Argote.

Pese a lo anterior, un video de los concejales, publicado y difundido por ellos, los muestra apoyando y sumándose a Petro con camisetas de la Colombia Humana e invitando a votar por las listas al Congreso del Polo, pero pidiendo que voten por el exalcalde en la consulta abierta.

11 de marzo

Se celebrará la consulta interpartidista

entre Carlos Caicedo y Gustavo Petro

para elegir al candidato presidencial

“Hablé con los ediles luego de la carta y hay dos grupos. Uno de tres o cuatro ediles que son de raíces del M-19 y que tienen afectos por lo que fue ese pasado y por Gustavo, porque revive el criterio de aglutinar a los exmilitantes. El segundo grupo es el que ha tenido dificultades con su comportamiento político en las localidades. Estamos en oposición a Peñalosa y ellos han terminado apoyando a los alcaldes locales y terminan buscando apoyo de Petro, porque les hemos hecho un duro control político”, señala Argote, quien afirma que a las bases no se les puede prohibir que apoyen otra candidatura, pero afirmó que habrá procesos para los empleados públicos y de cargos de elección popular que militen en dos bandos.

“No le vamos a prohibir a la gente que apoye la consulta de Petro, pero sí a los funcionarios”, Álvaro Argote

La segunda bomba se dio de la mano de otra misiva. El representante a la Cámara y candidato, Inti Asprilla, escribió una carta en la que recriminó la decisión de Sergio Fajardo de no tomar posturas claras en contra del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; no tener un programa claro y ser “insaboro e incoloro”. En la carta también se le pidió que la colectividad repiense el apoyo irrestricto a Fajardo.

“Reconsideremos el apoyo absoluto e inmutable a la candidatura de Sergio Fajardo”, Inti Asprilla, representante y candidato a la Cámara por la Alianza Verde

La bomba explotó y se confirmó que muchos de los verdes no se sienten afines a la candidatura y más lo demuestran las pequeñas candidaturas que hacen la política en dos bandas o calladas en torno a los procesos de elecciones presidenciales. Muchos de los verdes hoy no apoyan a Fajardo y otros consideran que ya tienen candidato: Gustavo Petro.

“El partido Alianza Verde ya decidió y escogió a Sergio Fajardo como propuesta presidencial. Lo que no podemos negar es que hay varios sectores progresistas en nuestro partido y ellos tienen afectos, coincidencias políticas e ideológicas con Gustavo Petro. Entendemos esa realidad y entendemos que frente a ellos debemos adelantar una labor pedagógica vigorosa en atención a la importancia de Fajardo como candidato”, señala el presidente y senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, quien también aseguró que no estarán “con el rejo buscando que dejen de apoyar, sino que estaremos buscando su apoyo para Fajardo”.

“Apoyo a Sergio Fajardo y lo acepto como mi candidato a la Presidencia”, Jorge Iván Ospina, Presidente Alianza Verde.



Por su parte, la representante a la Cámara y candidata al Senado, Angélica Lozano, aseguró que “lo que está haciendo Inti Asprilla es un acto político. Está compitiendo por votos con dos listas más y usa este mecanismo como acto de campaña”.

Afirmó que no es raro que haya algunas filtraciones, pues existen dos corrientes en la colectividad: una la de izquierda y otra la de centro. “Los de centro decidimos apoyar una candidatura limpia y que no es polarizada, y sentimos que eso es lo que necesita el país en este momento crucial”.

“No estamos divididos. Los que se quieren ir son personas sin ningún voto”:

Angélica Lozano, candidata al Senado.

Por ahora, en estas semanas se podrían dar las primeras traiciones al convenio y varios candidatos saltarían a la tarima con Petro, demostrando que el apoyo va más allá de la consulta abierta y popular.

Por su parte, “Sergio Fajardo no se despeina con el tema”, como afirma Lozano. No se pronuncia y pareciera que ahonda en no tomar ninguna posición, ni siquiera en los temas que afectan, directamente, sus aspiraciones.