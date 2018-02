¿Cómo fue el drama de María José, la niña de Chía (Cundinamarca)?

Alexánder Ospino fue quien mató a la niña de Chía, Cundinamarca. Ospino Castro raptó, asesinó y enterró a María José, su hijastra de cuatro meses, en el cerro de la Valvanera del vecino municipio.

Así se lo confesó Alexánder Ospino al Gaula de la Policía cuando fue capturado, en la madrugada del martes 20 de febrero del 2018.

Desde una vivienda de la zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta, Ospino Castro primero dijo que iba para San José del Guaviare y que había regalado a María José en Tabio (Cundinamarca) y aseguró que estaba viva.

-Policía: ¿A quién se la entregó?

-Ospino: Castro: A una señora…

-Policía: ¿Cómo se llama la señora?

-O.C: Ahí sí, mi comandante, no sé decirle. Eso fue en horas de la noche y no. Yo iba bajando y me vio con la niña y dijo: '¿Qué hace con la niña a estas horas por acá? ¿Viene de volado?' Y le dije que sí y se la entregué y dijo: ni usted ni yo sabemos nada".

-P. ¿A quién se la quitó?

-O.C.: A la mamá… Yo vivo con la mamá de la china.

-P. ¿Por qué se la llevó?

-O.C: Problemas…Es una historia larga.

Lass autoridades no creyeron en esa versión. Después Ospino reconoció el crimen y dio las coordenadas del sitio donde había sepultado a María José.

Efectivos de investigación criminal y los organismos de socorro se dirigieron a los cerros del municipio. El sitio era un paraje boscoso y ayer, 20 de febrero, encontraron a María José muerta.

¿Cómo empezó el drama?

Todo empezó a las 17:00 del pasado fin de semana. Ospino Castro se llevó a María José tras una discusión con su pareja.

La madre de María José informó a la Policía a las 22:00 y desde ese momento y por 72 horas activó un plan de búsqueda en la vereda Cerca de Piedra, en donde el sujeto fue visto con María José por última vez.

En ese instante se profirió en su contra una orden de captura por el ejercicio arbitrario de la custodia de la menor, y la Alcaldía de Chía y el Gaula ofrecieron una recompensa de $20 millones a quien diera información sobre el paradero de María José.

“Antes de irse dijo que se iba para Villavicencio. Aparentemente tenía una excompañera sentimental que vivía ahí, y empezaron a rastrearlo”, indicó Leonardo Donoso, el alcalde de Chía.

Sin embargo, a pesar de que los testimonios les permitieron capturar a Ospino Castro, las razones por las cuales cometió el crimen aún son objeto de indagación.

¿Los testigos?

Los testigos aseguran que se trata de un hombre violento que, al parecer, consume estupefacientes con frecuencia.

Entre tanto, el Instituto de Medicina Legal establecerá las causas de la muerte de la pequeña María José, y la Fiscalía deberá determinar qué motivó a Ospino Castro a quitarle la vida.