Denunciaron actos de racismo en un prestigioso restaurante de Bogotá, ¿de verdad existieron?

Elys Marina Mosquera Lozano denunció por medio de un video en Facebook que durante los cinco años que trabajó en Crepes & Waffles fue víctima de racismo y malos tratos de parte de la gerente del punto de venta en el que laboró. La mujer señaló en el video que la gerente "abusa de su poder porque es familiar de una de las dueñas del restaurante".

Mosquera aseguró que "yo como mesera no tenía los mismos derechos que mis demás compañeras y siempre me ponía en las partes más escondidas del restaurante. Nunca tuve el derecho a una de las bonificaciones que ofrece la empresa. A esta señora la denuncié frente a la Fiscalía, ante el Ministerio del Interior, Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Trabajo que es el que debe tomar las medidas correspondientes".

Este es el video:

Hasta cuando Dios Posted by Guadalupe Lozano Murillo on Monday, February 12, 2018

PUBLIMETRO decidió consultar a Crepes & Waffles sobre este caso y habló con Rodrigo Cabrera, gerente general, quien aseguró que la señora Mosquera sí laboró en el restaurante, pero que fue despedida porque incumplió con el reglamento interno de trabajo. Cabrera también aclaró que "durante los cinco años que ella trabajó en la compañía nunca manifestó algún tipo de maltrato o discriminación. Ni siquiera al momento de la finalización de su contrato. Ella sale de la empresa por incumplimiento del reglamento interno de trabajo asociado a un tema de valores, algo que está tipificado en el reglamento de trabajo de Crepes como una falta grave. Eso está sustentado y soportado por testimonios de sus compañeras y videos de cámaras, entre otras pruebas".

Asimismo, el gerente aseguró que en ningún momento a Mosquera se le vulneraron sus derechos laborales y que, incluso, "ella interpone una tutela que fallan en su contra, en primera y segunda instancia, porque no se le vulneró ningún derecho fundamental. Durante los cinco años que trabajó con nosotros, nunca se quejó de absolutamente nada, ni siquiera con el comité de convivencia, el comité de recursos humanos, en la misma oficina, nada y ella nunca lo manifestó. Esa es la realidad de su situación".

Cabrera añadió que desde Crepes & Waffles se sienten tristes por esta situación: "No hay una empresa como Crepes que sea más diversa e incluyente y nos duele que, por primera vez en nuestra historia, nos pongan a hablar de colores cuando no son los de los ingredientes y no podemos caer en eso. Estoy en este momento en el restaurante porque esto ha calado mucho emocionalmente a las empleadas. Quiero decir que en Crepes somos 5000 personas y de esos 995 son afrodescendientes".

En el video, que rota en redes sociales, Mosquera señala insistentemente a la gerente del restaurante en donde trabajaba. "Como gerente del punto, hizo cumplir el reglamento de trabajo, pues ella (Mosquera) toma las vueltas de un cliente, de una mesa que no era suya tampoco, y las toma como si fueran parte de su propina. Esa fue la razón por la que la gerente decidió iniciar un proceso disciplinario. Por supuesto, en este momento estos hechos están en manos de las autoridades y serán ellas las que decidan qué pasará".

Desde Crepes & Waffles aclararon que colaborarán con las autoridades en todo lo que necesiten y que no es cierto que Mosquera nunca obtuvo algún tipo de bonificaciones, porque desde el cargo que tenía, y durante los años que laboró en la empresa, alcanzó a recibir 58 millones de pesos en propinas.