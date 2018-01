Video: Tatán Mejía explica porque no se debe prohibir el parrillero hombre en Bogotá

El famoso deportista colombiano, Tatán Mejía, publicó un video en sus redes sociales para manifestar su apoyo a los motociclistas bogotanos por la medida que adoptó el Distrito de prohibir el parrillero hombre, en una zona delimitada de la ciudad durante las 24 horas.

El amante de los deportes extremos realizó una reflexión de la situación, expresando que "el problema no son los motociclistas, el problema no son los parrilleros (…) el problema son ustedes señores líderes (políticos) que se están robando la plata de nuestro país (…) si esta plata que se están robando la repartieran en educación y no se la robaran ustedes, pues nuestro pueblo no se estaría muriendo de hambre y no tendría que salir a robar (…) entonces no le echen la culpa al parrillero".

Tenga en cuenta que la multa por no acatar el decreto acarrea una sanción de 390.000 pesos, además de la inmovilización de la motocicleta.