Por esta razón el antiguo Museo de los Niños aún no abre sus puertas

El escenario bogotano conocido como el ‘Museo de los Niños’ cambió su nombre a ‘Parque de los Niños’ desde que su administración pasó a manos del Distrito, como se dio a conocer a finales del año pasado.

Es así como de ahora en adelante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) será la entidad encargada de su gerencia.

Según la entidad, el espacio tendrá una oferta recreativa, lúdica y pedagógica enfocada a los menores entre 0 y 12 años, totalmente gratuita.

La polémica

En su momento el Idrd anunció que antes de pasar a su nueva etapa, el antiguo museo tendría una renovación que finalizaría el 7 de diciembre, sin embargo a la fecha el escenario sigue cerrado.

Así lo denunció el concejal Celio Nieves Herrera, del Polo Democrático Alternativo, al indicar que “resulta inconcebible que la Administración Distrital haya anunciado por distintos medios de comunicación la reapertura del parque a partir del 8 de diciembre del año inmediatamente anterior y a la fecha este se encuentre cerrado para el servicio de los niños y niñas de la Capital de la República”.

Frente a ello, Orlando Molano Pérez, director del Idrd, expresó en diálogo con PUBLIMETRO que “nosotros (Idrd) anunciamos una previa apertura, pero en el momento en que vimos el estado en que nos entregaron el Parque de los Niños citamos a los medios para que fueran ellos mismos a verificar su estado y les dijimos que no íbamos a poder abrir el 8 de diciembre y que no podíamos dar una fecha nueva de apertura hasta tanto no tengamos los elementos necesarios para que los niños asistan a este nuevo parque”.

De acuerdo con Molano, la fecha de apertura se prolongó porque se tuvo “que invertir más dinero en reparaciones”, dado que las condiciones en que recibieron el escenario fueron “deplorables”.

Si bien hasta el momento no hay una fecha determinada para su apertura, el director del Idrd argumentó que se espera reabrir el lugar durante la segunda o tercera semana del mes de febrero, no obstante, nada es oficial.

Asimismo dijo que en esta primera etapa se realizará una apertura previa “porque vamos a depender de un estudio técnico que determinará si tendremos que reforzar o tumbar el edificio para crear este nuevo Parque de los Niños, que queremos que sea un parque de última generación”.