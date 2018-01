Los Steelers buscarán vencer a Jaguars e ir a la final de conferencia en la NFL

Muchos creen que hay cuatro candidatos al Super Bowl en la Conferencia Nacional y sólo dos en la Americana. Los Titans o los Jaguars tendrán este fin de semana la oportunidad de demostrar que el pronóstico está errado. (Para ver Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars en vivo haga clic en el link del final del artículo)

Durante semanas, se ha vislumbrado que los Steelers y los Patriots disputarán el partido para determinar cuál será el representante de la Americana en el Super Bowl.

No tan rápido, advirtió el entrenador de Tennessee, Mike Mularkey.

“Ellos son los campeones, pero uno tiene que vencer a este tipo de equipos si quiere ser campeón”, afirmó Mularkey, quien tiene una foja de 0-5 ante los Pats. “Hay que derrotarlos en su propia casa”.

Los Jaguars lo han conseguido ya. En la semana 5, aplastaron 30-9 a los Steelers en el Heinz Field.

“Los vencimos la primera vez, así que es interesante ver toda la confianza que hay”, manifestó Makik Jackson, tackle defensivo de Jacksonville. “Ellos tuvieron una semana de descanso, así que probablemente se sienten muy confiados. Ya veremos el domingo”.

En aquella derrota de octubre ante los Jaguars, Ben Roethlisberger dio el peor partido de su carrera. Pittsburgh (13-3) sólo ha sufrido otra derrota desde entonces, como local ante los Pats, en un duelo que decidió el primer puesto de la Americana.

Seguramente, el “Big Ben” jugará mejor esta vez. Pero el mayor desafío para Jacksonville (11-6) consistirá en frenar los acarreos de Le’Veon Bell. Después de todo, los Jaguars fueron los mejores en defensiva contra el pase pero los 21ros contra la carrera.

“Me siento muy bien, especialmente por no haber jugado en estas últimas dos semanas… No puedo quejarme”, dijo Bell. “Me gusta dónde estoy. No había estado jamás tan fresco en el comienzo de unos playoffs, así que veremos cómo sale todo”.

Ver Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars en vivo

Día: 14 de enero

Hora: 1:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

