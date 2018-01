Diputada celebró cambio de tendencia sexual de hombres homosexuales y generó polémica en redes

La diputada del Partido Conservador, Ángela Hernández, quien profesa la religión cristiana, celebró en su cuenta de Twitter que algunos hombres, que en el pasado eran homosexuales, hayan retornado a la heterosexualidad. Sin embargo, debido a esta publicación generó varios comentarios en contra en la red social.

"Como defensores de la familia es una alegría compartir con hombres que algún día tuvieron confundida su sexualidad; hoy gracias a Dios y su poder han podido recuperar su identidad", escribió en el mensaje.

El mensaje tuvo más de mil respuestas entre personas que estaban en desacuerdo con lo que ella decía y otros que la apoyaban. Sin embargo, la diputada ha respondido a muchos de los mensajes sin violencia y ha invitado a que sigan su fe religiosa.

No hay ex asesino , ni ex pedófilo ,ni ex ladrón , ni ex marica.

— El Lobo (@JoselinAnaya) January 9, 2018