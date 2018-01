Juan Manuel Santos da un discurso optimista para iniciar el 2018

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió hoy a sus compatriotas no dejarse llevar por el pesimismo y los instó a creer en que el país tendrá un mejor futuro luego de un 2017 que calificó como un año de transición.

"Esta noche quiero pedirles, no por mí, no por el Gobierno, sino por ustedes, por nuestro querido país, que no se dejen llevar por el pesimismo", afirmó Santos en su último saludo de Año Nuevo como mandatario de Colombia.

El presidente, que terminará su segundo mandato el próximo 7 de agosto, exhortó a los colombianos, especialmente a quienes "durante muchos años solo vivieron el miedo y la violencia", a que crean en un mejor futuro para el país.

"Si desarmamos nuestros espíritus y trabajamos con sentido de patria, podremos lograr mucho más todavía. Si nos dedicamos a construir en lugar de destruir, a proponer en lugar de criticar, a abrazar en lugar de rechazar, nada detendrá al nuevo país que está resurgiendo con esperanza", manifestó.

Por otra parte, Santos dijo que tras la firma de la paz con las FARC, 2017 fue un año de transición con aspectos negativos y positivos para Colombia que debe servir para "continuar avanzando en el 2018 hacia un mejor mañana para todos".

El mandatario valoró la dejación de armas de las FARC, que el pasado 27 de junio oficializó su abandono de la lucha armada con un acto simbólico en la localidad de Mesetas, en el centro del país, así como su conversión en partido político el pasado 1 de septiembre.

"Hay luces, grandes luces, como el desarme de esta antigua guerrilla, avalado y certificado por las Naciones Unidas; su renuncia a la violencia para entrar a la democracia, y las normas aprobadas para la implementación del acuerdo, incluyendo las relativas a la Justicia Especial para la Paz (JEP)", añadió.

No obstante lamentó que haya "sombras" en este tema como "la demora en la aprobación de otras normas necesarias para la implementación del acuerdo" de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016 y la existencia de disidencias.

"Lo cierto, lo más importante, es que se han salvado miles de vidas de colombianos, se han evitado decenas de atentados y se ha comenzado a desminar completamente el país (…) Colombia, libre ya del conflicto con las FARC, no es un paraíso, pero es un país mucho mejor y más seguro", apostilló.

Por otra parte, el mandatario aseguró que el crecimiento económico este año no fue el esperado pero por lo menos estuvo por encima del promedio de la región.

"Sectores como el agro y el turismo, los más beneficiados por la paz, crecieron y generaron empleo. Y la inflación, que en 2016 nos dio muchos dolores de cabeza, volvió a caer al 4 por ciento. También le dimos un nuevo impulso a la lucha contra el contrabando para proteger nuestra industria de esa competencia ilegal", señaló.

En el tema social, el presidente manifestó que el Gobierno no puede sentirse satisfecho de seguir "generando empleo y reduciendo la pobreza" si hay 10 millones de ciudadanos que siguen "siendo pobres".

"Por eso lo importante ahora es seguir invirtiendo en educación, consolidar los logros de los programas sociales, seguir ampliando la clase media, y mantener un manejo económico responsable", explicó.

Agregó que dedicará sus últimos siete meses de Gobierno, del que dice que "no es perfecto", a generar mejor calidad de vida para todos.

"A todos les quiero desear, desde el fondo de mi corazón, un 2018 lleno de prosperidad y amor, en el que nos unamos por un solo proyecto que todos compartimos: una Colombia en paz, una Colombia con más equidad y una Colombia mejor educada", concluyó.