Melina Ramírez y Mateo Carvajal tienen el mismo tatuaje: estas fotos serían la prueba

🍃Este es un programa de soñadores !!! Soy testigo de los grandes esfuerzos que hacen personas extraordinarias por cumplir el llamado que les pone la vida ! ‘ Participantes, jurados y un equipo grandísimo de producción ponen todo su esfuerzo para que todos ustedes disfruten un show que se hace con el corazón ! @aotronivelco @caracoltv ‘ Quienes son sus favoritos !?😅😁

A post shared by Mateo Carvajal (@mateoc17) on Oct 23, 2017 at 7:18pm PDT