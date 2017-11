Y se trata de un caso que ha sonado durante todo el 2017. Actriz colombiana demandará a su expareja para recuperar varios millones de pesos.

Se trata de Carolina López, quien hace algunos meses dio a conocer que ya no se iba a casar debido a que había sido víctima de maltrato por parte de Andrés Diaz, con quien se había comprometido.

La abogada de Carolina habló con el programa La Red de Caracol, y aseguró que ella le había dado a Andrés cerca de 140 millones de pesos para comprar un apartamento juntos. Sin embargo, luego de la separación él no le devolvió el dinero.

El programa también buscó a Andrés, quien aseguró que habían quedado en el acuerdo de que le entregaría el dinero cuando se vendiera la vivienda que habían adquirido.

“Él nos dijo que el apartamento estaba en venta, que cuando se vendiera le entregaba su plata a Carolina López”, dijo el presentador Carlos Giraldo.

Respecto a los motivos de la separación Carolina dijo hace algunos meses que: “Empecé a notar comportamientos donde me hacía sentir como un mueble más en la sala. Yo creo que él estaba acostumbrado a mujeres que hablaran poco y que fueran bastante porcelanas. Para mí, este hombre, este príncipe que me dio mi lugar y que me aceptaba como soy, con mis locuras, con mis irreverencias, con mis vainas, se convirtió en un hombre que quería que cumpliera sus horarios, sus ideas, que me quedara callada cuando a él le parecía y que fuera toda una dama de casa que yo no soy”, le contó a La Red.

Andrés también habló sobre el tema en entrevista telefónica para Muy buenos días: "Yo realmente no me sentía cómodo y ella no podía pretender que me sintiera cómodo con sus excesos, con sus creencias espirituales alternativas. Y el decirle y manifestarle que no estaba de acuerdo con este tipo de situaciones, en las cuales no quiero adentrar por respeto a ella, era entendido por ella como maltrato sicológico".

