Jean Carlos Centeno responde a quienes lo critican por su pérdida de peso

“No joda, estoy mamado y al que no le guste, que no le guste… Así como estoy me siento bien y punto”, así respondió, a través de la Red Caracol, Jean Carlos Centeno a quienes lo critican por su pérdida de peso.

El cantante confesó que decidió someterse a un procedimiento para bajar de peso, pensando en su estado de salud: "Cuando Martín Elías bautizó a mi hija, me dijo: si usted no se opera le va a dar un infarto". Así fue como tomó la decisión.

No obstante, tras su cambio de apariencia física, cuenta que fue blanco de críticas: "Me escribían internamente cosas como: lamento mucho que el lepra te que el lepra te esté matando, lamento mucho que el SIDA te esté acabando… cosas así".

Ahora, el cantante solo quiere concentrarse en su carrera y en cuidar su alimentación por su salud, dejando a un lado las críticas.