“No es que te robe todos los días”: la insólita respuesta de un ladrón a dueño de tienda cuando intentaba asaltarlo nuevamente

Hay delincuentes descarados y este, que intentaba nuevamente robar un supermercado chino en la localidad de Punta Alta, en la provincia Argentina de Buenos Aires.

Todo ocurrió cuando el dueño del local increpó al sujeto que buscaba salir de su local nuevamente, con algunos productos ocultos dentro de su chaqueta.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad y en ellas se ve como el sujeto paga por algunos productos e incluso mantiene una amistosa con versión con la cajera. Sin embargo una vez que termina de pagar el dueño le pide que devuelva los productos que había escondido en sus ropas, entre los que habían yogures, cecinas, pastas de dientes y cremas de afeitar.

El dueño del comercio lo seguía increpando por su acción cuando el sujeto le entrega la más insólita explicación por su conducta: “yo vengo cada tanto. No es que vengo todos los días y te robo todos los días. Entiendes que no te robo todos los días. No te robo siempre”.

Al final el ladrón al ser descubierto entrega los productos y le pide disculpas al dueño afirmando que no volverá a pasar. “Necesitaba dos o tres cosas y no tenía plata”, explicó antes de salir del local.