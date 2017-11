En la mañana se conoció que por llamar "bandida" a Lina Tejeiro, Hugo Ospina debía retractarse, sin embargo, aunque pidió disculpas, lo cierto es que no fueron tan sinceras. Con estas palabras Hugo Ospina "pidió disculpas" a Lina Tejeiro.

En un video que publicó en su perfil de Facebook aseguró que: "Quiero decirle a la señorita Lina Tejeiro que no es ninguna bandida, ni ninguna delincuente, que ella no compra artículos comprados y que el celular que tiene no es robado".

No obstante en una parte de lo dicho asegura lo siguiente: "No sin antes recordarles a los ciudadanos del territorio nacional que la actividad económica de Uber y Cabify es ilegal, y decirles a todos los ciudadanos que todo aquel que apoye una actividad que para el estado es ilegal es un bandido y es un delincuente".

Teniendo en cuenta que la polémica comenzó cuando Lina aseguró en un video que apoyaba Cabify, parece que las disculpas de Hugo hacia la actriz no fueron del todo ciertas.

De acuerdo con Blu Radio, "el juez noveno penal municipal con función de control de garantías ordenó a Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, retractarse de sus acusaciones contra la actriz Lina Tejeiro, tras haberla llamado “bandida y delincuente” por utilizar la plataforma tecnológica Cabify".

