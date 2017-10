La Liga de España pediría sacar al PSG de las competencias de Europa

El Paris Saint-Germain ha llegado a la parte más alta del fútbol europeo a través de los millones. La contratación de Neymar y Kylian Mbappé han sido parte del mecanismo, que puso en alarma a la Liga de España: sus directivos adelantarán una solicitud a la Uefa, y de ser necesario a la Unión Europea, para hacer que el club sea eliminado de las competiciones europeas por incumplir las normas financieras.

El director de La Liga, Javier Tebas, explicó al diario L'Equipe la base de esta solicitud. "Hemos comparado los ingresos del Paris Saint-Germain y el Manchester City con los del Real Madrid, el Barça, el Manchester United y el Bayern. Ellos son superiores. En el PSG, los ingresos están relacionados directa o indirectamente con el estado catarí y son superiores a los del Manchester United. El PSG sigue haciendo trampa económicamente", dijo.

Para esto, cuentas como las de patrocinios y televisión estarían en la mira. Mientras el Real Madrid recibiría unos 130 millones de euros por derechos de televisión, el equipo parisino no recibiría más de 50. Lo mismo ocurriría con ingresos de ítems como ingresos por venta de camisetas e ingresos de días de partido.

Según Tebas, el PSG recibió en 2014 344 millones de euros por patrocinio, no solo de su principal patrocinador (la aerolínea Emirates), sino de empresas y fondos de inversión de Catar. "Como en sus ingresos reales no se pueden justificar esas inversiones, han inventado patrocinadores ficticios, relacionados con los Estados, con cantidades que no corresponden al precio del mercado", dijo el director de La Liga.

Con estas denuncias, presentadas a la Uefa, las directivas españolas estarían preparadas para pedir la expulsión del PSG de la Champions League. "Ellos no deberían competir. Si descubrimos durante la temporada que han cometido un fraude, ¿por qué no excluirlos? Cuando a un ciclista se le acusa de dopaje es expulsado inmediatamente de la competición", aseguró.